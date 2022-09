Nicole Bahls faz revelações sobre a vida sexual: 'água de salsicha na cama'

Sem papas na língua, a apresentadora Nicole Bahls deu o que falar ao participar do OtaLab, apresentado por Otaviano Costa, no UOL. A ex-Panicat não se intimidou ao ser questionada sobre uma declaração sobre a vida sexual e abriu o jogo. As informações são da Contigo!.

"Uma vez, numa entrevista, você se definiu como 'água de salsicha na cama'. E eu fiquei com isso na cabeça. Pode me explicar o que quer dizer?", pediu Lucas Pasin.

A musa, então, explicou que quis dizer que levava as atividades sexuais de forma mais branda. "É não ser aquele 'arranha-céu' todo, entendeu? É ser mais tranquila. Ser 'água-de-salsicha' é ser mais moderada', detalhou a artista.

Bahls comentou ainda os estereótipos que a marcaram ao longo da trajetória artística. Conhecida pelo belo corpo, ela disse que não se incomoda com as expressões usadas para a definir, já que não costuma ouvir "investidas" invasivas ou eróticas no dia-a-dia.

"Mas também nunca recebi muito esse tipo de cantada. As pessoas sempre dizem que eu sou legal, carinhosa. Gostosa, nem tanto. Por mais que pareça… mas não", entregou. "Graças a Deus, não posso dizer que me chamam de gostosa por aí. Só entre quatro paredes mesmo", declarou.