VÍDEO: Nicolas Prattes assume noivado com Sabrina Sato no Domingão: 'É noiva'

Nicolas Prattes, durante o lançamento de Mania de Você, da TV Globo, no Domingão com Huck, assumiu o noivado com Sabrina Sato.

Após de declaração da apresentadora, ele fez uma revelação: "Agora é noiva".

Sabrina mandou uma mensagem para Nicolas. "Tem muitas diferenças aí, além da diferença de tempo, de idade, tem a distância de cidades, tem agendas cheias, mas parece que tudo parou para a gente, o tempo parou para a gente. Desde o início, a gente já teve uma conexão muito forte"

"Meu amor, eu sei o tanto que você se preparou, estudou, sonhou e está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das nove, ser protagonista dessa novela das nove. E eu estou aqui vibrando com você, vibrando por você, torcendo muito e eu tenho certeza que você vai brilhar demais. Estou aqui para o que você precisar sempre, tá Vou estar assistindo todos os dias, ou com você, ou longe, mas te assistindo. Tá bom? Tenho mania de você, mania do Nicolás", afirmou ela.

Foi então, que Nicolas fez a revelação. Inclusive, essa é a primeira vez que eles falam sobre o noivado. Recentemente, Sabrina Sato compartilhou uma série de fotos ao lado de Nicolas Prattes, em Paris, mas um detalhe chamou a atenção dos fãs: uma aliança no dedo da apresentadora.