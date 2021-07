Nego do Borel é indiciado por violência contra ex-namorada

Nego do Borel foi indiciado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por lesão corporal contra a ex-namorada Swellen Sauer, enquadrado na Lei Maria da Penha. Swellen também foi assessora de imprensa do cantor no início da carreira. Ela acusa o artista de ter tentado enforcá-la com o fio do carregador do celular e de aplicar socos na costela dela, no ano de 2013.

Em entrevista ao "Fantástico", Swellen detalhou os motivos da violência doméstica sofrida: "Ser contrariado e quebrar coisas. Ser contrariado e bater com a própria cabeça numa placa de rua. Ser contrariado e te chamar num camarote de uma boate e te dar um soco na costela".

Uma das agressões teria sido motivada por uma crise de ciúmes do artista: "Ele ficou com ciúmes e veio atrás de mim, falando, reclamando. Estava com carregador e o celular na mão e me encostou na parede, e colocou o carregador. Na hora você não realiza muito bem o que está acontecendo. Até que senti realmente, que me faltou o ar. Eu estava com uma amiga e ele com o empresário dele, eu chamei por eles e ele se afastou".

Na ocasião da reportagem, Nego do Borel negou as acusações: "Não aconteceu isso. Não entendo por que ela fala que deixei ela sem ar, dei soco na costela dela, era muito agressivo e ela não fez nenhum registro na delegacia. Ela tinha que ter feito, e ela não fez. Isso é o certo."

A advogada de defesa Elizabeth Medeiros emitiu nota à imprensa: “O cantor Nego do Borel, através de sua assessoria jurídica, comunica que está aguardando o Ministério Público se manifestar sobre o inquérito, que vem sendo noticiado na mídia ao logo dessa quarta-feira (21). Porém, informamos que nós recebemos este indiciamento com tranquilidade e que confiamos plenamente na sua inocência e consequentemente na Justiça”.