Nasceu Cris, filho da ex- BBB Bianca Andrade com o youtuber Fred

Bianca Andrade anunciou na tarde desta sexta-feira (16), pela sua conta do Instagram que Cris já nasceu. O bebê é fruto de seu relacionamento com o Youtuber Fred, com quem ela tem um relacionamento desde que saiu do BBB 20.

Na publicação, ela conta alguns detalhes sobre o parto e nascimento do seu filho e diz que foram 20 horas em trabalho de parto, esperando a chegada do pequeno Cris.

Ela também afirma que brevemente irá retornar para contar mais sobre o menino e, possivelmente, mostrar mais alguns registros desse momento especial para o casal.