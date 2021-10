Nascem as filhas gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh

Nanda Costa deu à luz as filhas gêmeas na noite da última terça-feira (19). As pequenas são frutos do amor da atriz com Lan Lanh. O nascimento das meninas foi confirmado, nesta quinta-feira (21), pela assessoria da artista. As informações são da Marie Claire.

Em nota, a assessoria afirmou que as recém-nascidas foram recebidas com ‘enorme amor’ das mães. Também acrescentou que alas nasceram saudáveis em um parte rápido e tranquilo, e que passam bem.

“Em breve, dentro do previsto, estarão em casa. A nova família, que não cabe em si de tanta felicidade, faz questão de agradecer todo o carinho e as boas vibrações dos fãs e amigos desde o início da gravidez", disse o comunicado.

A gestação de Nanda é fruto de uma fertilização in vitro (FIV) usando óvulos da atriz e espermatozoides de um doador.