Nasce a primeira filha dos empresários Eike Batista com Flávia Sampaio

O empresário Eike Batista se tornou pai pela quarta vez da pequena Tyra, fruto do relacionamento com a empresária Flávia Sampaio. A menina nasceu há uma semana, mas somente nesta quinta-feira (3), a esposa do milionário noticiou aos fãs a chegada da filha.

O casal já é pai de Balder, de oito anos de idade. Além dos dois filhos com Flávia, o milionário também é pai de dois homens mais velhos, Thor Batista e Olin, frutos do casamento com Luma Oliveira.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)