Supostamente falido, Eike Batista é fotografado em restaurante chique com a família

Tentando se manter longe da mídia, o empresário Eike Batista foi fotografado durante um almoço com a família em um dos restaurantes mais caros do Rio de Janeiro. Eike estava acompanhado da mulher, Flávia Sampaio, e do filho do casal, Balder, de 8 anos. Quando saíram do local, estavam em um carro dirigido por Flávia.

Apesar de estar nos noticiários por conta de questões com a Justiça, o empresário raramente tem sido visto em público. As imagens do almoço aconteceram em um dia próximo ao julgamento decisivo para a MMX, empresa de Eike. Na próxima quarta-feira, será julgado o recurso que decide se mantém ou não a sentença que decretou a falência da mineradora em 2019

Eike e o filho entrando no carro dirigido por Flávia. (Reprodução: Revista Extra)

Este será mais um dos capítulo dos problemas que Eike tem enfrentando na Justiça, desde que foi preso em janeiro de 2017 e solto após três meses.