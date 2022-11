'Não foi o primeiro que ele pegou', dispara ex de suposto affair de Reynaldo Gianecchini

O ex-candidato a mister Brasil pelo Mato Grosso do Sul, Wadih Vilela, apontado como affair de Reynaldo Gianecchini, está solteiro há dois meses. A informação é de Wandson Fialho, que também concorreu ao título de beleza masculina pelo Maranhão e diz ser ex do médico. As informações são do Extra.

"Nós terminamos tem dois meses dois meses ou mais, e vida que segue. Certeza que o Giane não foi o primeiro que ele pegou. E está tudo certo", escreveu ele no Twitter. "Agora, paciência para ter toda hora que aguentar geral mandar site de fofoca de quem meu ex está pegando. Por mim, que sejam muito felizes. Nada muda para mim", completou.

No último final de semana, internautas perceberam que Gianecchini postou uma foto no mesmo quarto de hotel que o médico bonitão Wadih Vilela, em Pinhais (PR). Detalhes como a mesa de cabeceira, as garrafas de água, os sapatos e um carregador de celular no canto esquerdo das duas fotos mostram o lugar é o mesmo. Além disso, no canto esquerdo superior da foto postada por Wadih, é possível ver o rosto do ator no reflexo de um objeto espelhado.

Mas quem é Wadih Vilela?

O bonitão é médico, especialista em medicina de emergência, tem 33 anos e é servidor público e médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Três Lagos, onde reside há cinco anos. Além de atuar na área da saúde, Wadih também é modelo e disputou o concurso Mister Nacional 2022, representando o estado do Mato Grosso do Sul.