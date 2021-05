'Não conseguia respirar', diz Pocah sobre crise ao saber de ataque racista contra a filha Vitória

A cantora Pocah, ex-sister do "Big Brother Brasil 21", revelou ter tido episódios de pânico poucas horas após ter sido eliminada do reality, quando soube que a filha Vitória, de cinco anos de idade, estava sendo vítima na web de ataques racistas.

"Eu tive um ataque de pânico no hotel. O músculo da minha boca começou a tremer, eu queria quebrar tudo, a minha raiva e revolta era grande. Não conseguia respirar", disse. Na visão da funkeira, os comentários negativos foram uma forma de atacá-la indiretamente, mas afirma já ter tomado as medidas judiciais cabíveis.

Após cinco dias do ocorrido, a ex-participante relembra que teve um segundo ataque de pânico ao presenciar com outros comentários feitos na época. “Novamente tive uma crise de ansiedade muito grande onde meu noivo precisou me amparar. Meu desejo era sumir das redes sociais”, disse.