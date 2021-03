Nany People conversa sobre sua vida e carreira em live de OLIBERAL.COM

A atriz e humorista Nany People conversa francamente sobre a vida e a carreira em live do Égua do Babado! de maneira descontraída com Gisa Smith. Ela já revelou a origem do nome que veio inspirado na modelo Nani Venâncio e People por falar muito a palavra. A artista ainda revelou que tem uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré no oratório. Clique aqui e veja a live.

Ela falou sobre a participação em A Fazenda, sobre preconceito e a relação com a atriz Rogéria. "Eu sai [de A Fazenda] mais humanizada, sai fazendo eventos empresariais, o pessoal me vendo como pessoa e não como personagem, eu ser mostrado como eu sou. Eu não mando recado e nem levo desaforo para cama", declarou.

Quando foi indagada sobre relaçõe amorosas. "Macho não dorme comigo não. Eu dormo com três cachorros. Quando o bofe vem aqui fica no quarto de hóspedes. Essas três criaturas [cachorros] só vêem eu na vida deles. Eu aprendo a determinar essa questão do apego. A dor é inevitável, o sofrimento não", enfatizou.