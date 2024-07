Nana Caymmi coloca marcapasso e segue sem previsão de alta, diz boletim médico

A cantora Nana Caymmi, de 83 anos, está internada desde a semana passada na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. Ela foi hospitalizada com um quadro de arritmia cardíaca e passou por um implante de marcapasso. Segundo o boletim médico divulgado na segunda-feira (29/7), por meio da colunista Fábia Oliveira, o estado de saúde da artista é ‘estável após implante de marcapasso, mas não há previsão de alta’.

Nana é filha de Dorival Caymmi, é uma das mais renomadas intérpretes da música nacional. Em 2016, ela passou por uma cirurgia para remoção de um tumor na parte externa do estômago e desde então se afastou dos palcos por um período.