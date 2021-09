Namoro de Xamã e Thaís Braz era apenas publicidade, diz o rapper

Após Thaís Braz anunciar que retomou o relacionamento com Lucca Dias, seu ex-namorado, o rapper Xamã aproveitou para revelar que nunca namorou a influencer, que tudo não passou de publicidade para uma marca de cerveja.

"Eu e Thaís nunca namoramos! Era uma publicidade para uma marca de cerveja e aí tomou uma proporção muito grande a ponto das pessoas fundamentarem por um relacionamento. E mais uma vez, a gente acorda com o nome em vários sites de fofocas. Mal acordei, ainda estou com a cara amassada, e vejo tudo isso. Já estou aceitando que não tem jeito e que é preciso relaxar e gozar", declarou.

O suposto casal virou assunto nas redes sociais após surgirem juntos em fotos abraçados em meados de maio deste ano. Thaís já havia citado o nome do ex durante sua passagem no Big Brother Brasil 21 e fãs já vinham especulando a volta, que só foi oficializada essa semana através dos stories da blogueira.