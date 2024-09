Namorado de Babi Cruz vai morar embaixo do mesmo teto de Arlindo Cruz

André Caetano, namorado de Babi Cruz, está morando na cobertura em que ela divide com Arlindo Cruz no Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira.

No último sábado (15/9), o sambista completou 65 anos. André e Arlindinho, filho de Arlindo e Babu, curtiram o dia na piscina do condomínio. Nas redes sociais, André compartilhou uma imagem em que aparece deitado em uma espreguiçadeira, de frente para o parque aquático.

Babi Cruz assumiu o relacionamento com André Caetano há um ano e meio. Ela alugou uma casa para namorado e abriu uma pizzaria em sociedade com ele.

Flora Cruz, filha de Babi e Arlindo, que também mora com eles, está ausente porque participa de um reality. O filho dela está sob os cuidados da avó.