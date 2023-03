Naldo desabafa sobre fama de mentiroso e promete música nova no dia 1º de abril: 'Virou meme'

O cantor Naldo Benny, de 43 anos, desabafou a respeito dos comentários maldosos e a fama de mentiroso que foi associada ao seu nome nas últimas semanas. Durante entrevista ao Band News FM, na última terça-feira (21), o artista afirmou que conseguiu não ser afetado pelos comentários e prometeu uma nova música no dia 1º de abril, o Dia da Mentira.

Nas últimas semanas, Naldo revelou em diversas entrevistas algumas histórias acumuladas em sua carreira. Entre elas, o artista afirmou ter sido chamado de “irmão” pelo cantor estadunidense Chris Brown, de 33 anos, e também falou sobre uma visita que fez a um local exclusivo a convite da Nike.

Durante a entrevista da última terça, Naldo desabafou:

“Tem vídeo meu com o Will Smith no Fasano [...] e as pessoas acham que é mentira. Eu conheci o Chris Brown, [ele] falou que eu era irmão dele, me seguiu no Instagram. Gravei com Ivete Sangalo, Zezé di Camargo e Mano Brown, não tem como apagar isso. É a minha história. Quem diz que é mentira, fala de sacanagem. Virou meme”, declarou o cantor.

Apesar disso, Naldo afirma que não se abalou com a repercussão e que a ocasião serve para que outras pessoas não duvidem de si mesmas. “Mesmo que as pessoas debochem, você tem que acreditar sempre”, completou o cantor.

O cantor vai aproveitar o momento para lançar uma nova música, no dia 1º de abril, com o título “Pega na Mentira”. Ele ainda prometeu um clipe que irá explorar todas as histórias contadas nas últimas semanas.

Carreira de Naldo

Naldo Benny é um cantor, compositor e produtor musical brasileiro que iniciou sua carreira em 1998, integrando o grupo musical Braga Boys. Em 2009, lançou seu primeiro álbum solo, "Na Veia", que foi um grande sucesso e o consolidou como um dos principais representantes do funk carioca. Desde então, Naldo lançou vários outros álbuns e singles de sucesso, como "Amor de Chocolate" e "Exagerado", que alcançaram o topo das paradas musicais brasileiras.

