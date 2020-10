Na UTI com covid-19, Mallandro passou 'oito dias sem gluglu ou salci fufu'

Sérgio Mallandro falou sobre sua experiência de oito dias na UTI por causa do coronavírus. O comediante foi diagnosticado com a doença na semana passada, e recebeu alta na última terça-feira (20).

À época, Mallandro disse que percebeu, ao colocar perfume após sair de um banho, que não estava sentindo cheiros. "Liguei para o meu médico, fizemos o exame do coronavírus e vimos que estava já com 25% do pulmão comprometido", revelou.

"Me internaram na UTI e fiquei oito dias lá, com febre, cansado, me tratando com remédios e oxigênio e com a cabeça totalmente pirada. Ali, veio um filme na minha cabeça, tive muito medo da morte e passei a ressignificar a vida", continuou. Para o humorista, foram "oito dias sem gluglu ou salci fufu", bordões mais famosos de sua carreira. O tempo de internação, no entanto, pode render um novo projeto.

"Conversando com enfermeiros e médicos, fiquei tocado com o amor que têm por cuidar dos outros. Me achei uma formiga, muito pequeno, diante da grandiosidade desses heróis. Em oito dias, com todos de máscaras, não vi o rosto de ninguém, mas pude sentir os olhares e os corações", explicou.

"Em paralelo, pensei o quão ruim está o mundo aqui fora, com valores distorcidos. As pessoas precisam se amar mais, ter generosidade e bondade e menos julgamentos. Agora, quero transformar essa reflexão em roteiro", completou. Com a alta, Mallandro voltou para a casa em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde está em quarentena desde fevereiro.

Seu filho, Edgard, de 32 anos, que estuda em Hollywood, lhe fez companhia durante todo o isolamento. Já a neta, filha de Serginho, de 35, recém-nascida, ele só viu uma vez desde o Carnaval. "Eu já tive muitos altos e baixos na vida. Já quebrei e levantei. Mas agora é um recomeço não só meu, como do mundo inteiro. Todos estão tendo que se reinventar", definiu.