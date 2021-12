Musa do OnlyFans dá dica sobre como ficar milionária com o site

O site adulto OnlyFans se tornou um dos queridinhos de muitos famosos e anônimos. Por lá, artistas, modelos e influenciadores digitais publicam fotos, vídeos e até áudios sensuais para os assinantes que estão dispostos a pagar pelo conteúdo. Vanessa Freitas, uma das estrelas brasileiras da plataforma, revelou o que faz para faturar milhões no site.

Aos 49 anos, Vanessa consegue vender muito mais conteúdos comparado com várias outras estrelas jovens da plataforma. Segundo ela, como recebe em dólares, para ganhar muito dinheiro “basta filmar um orgasmo para ficar milionária”.

"Apesar de nunca ter feito vídeos assim, se eu fizesse, acumularia facilmente 2 milhões ao ano'', declara a musa.

A modelo disse que conseguiu mudar de vida e ganhar muito dinheiro graças ao seu conteúdo adulto. Sempre destacando o bumbum avantajado, de 114cm, ela diz que é grata aos assinantes. "Enquanto o corpo aguentar e os fãs quiserem eu estarei nesse mercado", comenta. Veja algumas imagens que a estrela publica em seu perfil no site.

Segundo dados do próprio OnlyFans, em fevereiro deste ano eles contavam com mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo, sendo que um milhão eram criadores de conteúdo. Personalidades como Anitta, Raíssa Barbosa, Mulher Melão, Mc Mirella, etc, são algumas das brasileiras que também estão na plataforma.