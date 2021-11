Pietra Príncipe comemora sucesso no Onlyfans: 'Tinha preconceito'

Conhecida pelas postagens bem à vontade que faz em suas redes sociais, a artista plástica Pietra Príncipe é mais uma das celebridades que descobriu na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans um canal para impulsionamento de sua imagem. Em julho deste ano, a ex-apresentadora do Papo de Calcinha, exibido pelo canal Multishow, deu uma entrevista ao podcast Isso Está Acontecendo, comandado por Chico Felitti, falando do sucesso alcançado após a adesão à plataforma.

Pietra criou seu perfil em janeiro deste ano e contou que realmente não tinha grandes expectativas quanto ao retorno do público, já que os valores cobrados para quem deseja acessar os conteúdos exclusivos podem afastar os que pensam em aderir. São dois tipos de assinatura: a mensal, de 50 dólares, algo em torno de 250 reais, na cotação atual, ou semestral, de 240 dólares.

"Sempre fiz fotos minhas nua. As pessoas começaram a falar sobre Onlyfans, eu entrava e eu não gostava das coisas que eu via. Não gostava da estética, tinha um certo preconceito até. Achava que tudo era pornô, uma estética pornô bem americana, bem ring light, luz chapada", contou Pietra no podcast da Globoplay.

"Cresceu de uma forma que eu não sei explicar... Às vezes fico rindo, às vezes fico em choque (...). Nunca pensei que as pessoas poderiam se interessar por nudes da vida real. Eu digo que é um diário e eu tento [fazer com] que seja fidedigno", afirmou ela, que só no Instagram contabiliza 187 mil seguidores