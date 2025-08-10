Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Musa de conteúdo adulto diz ter feito sexo com mais de 3.000 homens; conheça a moça

A musa fechou acordo com o marido e prepara livro com relatos de encontros.

O Liberal

Nas últimas semanas, Gisa Custolli, conhecida por gravar conteúdo adulto, afirmou ter tido relações com mais de 3.000 homens e anunciou que lançará um livro reunindo relatos dessas experiências.

Ela também falou sobre o acordo que mantém com o marido, que inclui regras para encontros extraconjugais e penalidades financeiras.

VEJA MAIS

image É crime fazer sexo dentro do carro? Saiba o que diz a lei
A prática, que é bastante comum entre casais que buscam um pouco de privacidade ou até mesmo 'mais emoção', é permitida por lei? Descubra!

image Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!
Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

image PK Delas diz que relação com Bia Miranda foi “tira‑gosto” e provoca reação nas redes
Funkeiro descreveu o relacionamento como pontual e rebate críticas

Vídeos de sexo rendem muita grana

Segundo a própria influenciadora, a produção de conteúdo adulto rende cerca de R$ 70 mil por mês. Custolli afirmou que o relacionamento com o marido, Yuri Ottoline, inclui um contrato que exige aprovação prévia dos parceiros e prevê multa de R$ 40 mil por cada transgressão das regras combinadas entre o casal.

Custolli afirmou ainda que lançará um livro, com contos eróticos e, segundo a influenciadora, incluirá episódios envolvendo nomes conhecidos do meio artístico e de reality shows. Em entrevistas, ela afirmou que há muitas histórias e que algumas envolvem figuras públicas.

As declarações de Custolli geraram amplo debate nas redes sociais, entre críticas e apoiadores. A influenciadora tem usado as menções para reforçar a divulgação do livro e do seu trabalho nas plataformas digitais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gisa Custolli

Conteúdo adulto

Sexo
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXPOSIÇÃO

‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

08.08.25 23h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

HOMENAGEM

Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

A entidade será apresentada oficialmente em novembro de 2025

08.08.25 20h53

CULTURA

Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram

08.08.25 19h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

Internet

Mensagens de Dia dos Pais para WhatsApp: sem criatividade? Só copie e envie

Confira 10 textinhos prontos para homenagear no WhatsApp no Dia dos Pais

09.08.25 21h00

TRISTEZA

João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: 'Grato de passar essa data ao seu lado'

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai

10.08.25 16h28

CULTURA

Fernando Gogó de Ouro: o canto do pai que embala os filhos

Ele é pai do radialista Paulo Fernando, o Bad Boy, e neste domingo (10) tem o privilégio de comemorar seu aniversário no Dia dos Pais

10.08.25 9h00

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA

Exposição ‘Vozes Femininas da Amazônia’ celebra a força e a resistência da mulher amazônida

O papel materno, busca por igualdade, independência nas relações e outros tópicos são abordados na exposição

10.08.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda