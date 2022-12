Murilo Benício confirma namoro com a jornalista Cecília Malan: ‘Está tudo ótimo’

O ator Murilo Benício pôs fim ao silêncio e confirmou, após meses de rumores, o relacionamento com Cecília Malan, correspondente da TV Globo em Londres, na Inglaterra. A informação foi dita pelo artista durante as gravações do “Melhores do Ano”, que aconteceu no Rio de Janeiro, na sexta-feira (16).

Em uma conversa nos bastidores, o ator informou que o fato da relação ser à distância, ele no Rio de Janeiro, e Cecília em Londres, na Inglaterra, não é um problema. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, esclareceu Benício.

Apesar de não postarem fotos juntos, Cecília Malan deu pistas do relacionamento ao publicar, em setembro, uma foto de Murilo, ao lado do pai, Pedro Malan, e do irmão, também chamado Pedro. “Enquanto isso, no Rio… Quase pulei no avião para participar desse jantar”, escreveu a jornalista na postagem.

A primeira foto pública do casal veio após o ator ter confirmado o namoro. Ele e Cecilia assistiram a final da Copa do Mundo 2022 ao lado de vários outros artistas, como Mariana Ximenes, Gilberto Gil, Adriana Esteves, Vladimir Brichta e Eduardo Sterblitch. O registro foi publicado nas redes sociais da atriz Regina Casé.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)