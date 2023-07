Mulher que deixou festa ao lado de Pedro Scooby se pronuncia sobre a polêmica

Larissa Dalpasquale, a mulher vista saindo de uma festa com Pedro Scooby, decidiu se pronunciar e compartilhar sua versão dos acontecimentos após as imagens viralizarem na internet.

A influenciadora utilizou suas redes sociais para se manifestar pela primeira vez após ser envolvida na polêmica com o ex-BBB Pedro Scooby. Ela foi filmada saindo da festa de aniversário de 23 anos do jogador de futebol Vini Jr., no Rio de Janeiro, ao lado do surfista.

"Gente, que loucura é essa. Acabei de acordar com esse caos todo, que eu não tô entendendo nada. Eu só peguei carona com o Pedro e outro amigo nosso porque o carro do meu outro amigo estava cheio. Uma simples carona e vocês estão criando situações que não existem", justificou Larissa diante da repercussão.

"Pelo amor de Deus, respeitem a mulher dele, respeitem a família dele. A internet não dá mais. Vocês afirmam coisas que não existem e tão aqui atacando todo mundo", completou.

Entenda

As especulações surgiram nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (12), sugerindo que Pedro Scooby poderia estar traindo sua esposa, a modelo Cintia Dicker. Eles se casaram em abril de 2021, em Portugal, e têm uma filha de seis meses chamada Aurora.

Scooby também usou as redes sociais para negar qualquer envolvimento com Larissa. "Pegaram uma foto de eu andando do lado de uma pessoa, que, coitada, eu tô até com pena dessa menina, que é amiga nossa. Eu tinha bebido, não ia dirigir meu carro. O Léo, um amigo meu falou 'dirijo pra você' e essa amiga nossa pegou carona com a gente. Deve ter sido a pior carona da vida dela. E olhei agora e as pessoas estão pirando", disse o surfista através de seus stories.

"Não é uma foto minha beijando ninguém, de mão dada com ninguém, nada. É andando na rua do lado de uma pessoa. Virou crime. As pessoas piraram, que loucura", justificou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)