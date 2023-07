Irmão de Pedro Scooby está preso por dívida de pensão alimentícia

João Vitor da Mota Vianna, irmão do surfista Pedro Scooby, foi preso, na última segunda-feira (26), por não pagamento da pensão alimentícia. A ação foi movida pela mãe da criança e ex-esposa de João, Thalita Iorio Barbosa. A prisão foi executada pela Polícia Civil, em conjunto com um oficial de justiça.

O mandado de prisão tem duração de 30 dias. O documento foi determinado pela juíza Mônica Poppe de Figueiredo Fabião, da 3ª Vara de Família da Barra da Tijuca. O caso está sendo tratado sob segredo de justiça. Ao site Splash, a assessoria de Pedro Scooby informou não ter uma declaração oficial sobre o assunto e não consegui localizar a defesa de João.

VEJA MAIS

Afinal, quem é o irmão de Pedro Scooby que está preso por dívida de pensão alimentícia?

João Vitor é pai de dois filhos e foi mencionado por Scooby no BBB 22 como seu "parceiro da vida". O ex-participante do reality show afirmou que seu irmão já deu trabalho no passado, mas se acalmou após passar por dificuldades. João foi preso em flagrante em setembro de 2015, durante uma operação no bairro Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele foi detido por supostamente explorar máquinas caça-níqueis e praticar corrupção ativa.