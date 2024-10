Mulher descobre que é amante de jogador após ter foto de momento íntimo vazada

O jogador Matheus Gonçalves, que atua como atacante no Flamengo, se envolveu em uma polêmica após ser flagrado tendo momentos de intimidade com uma mulher em um motel. A situação se complicou ainda mais quando se descobriu que a pessoa envolvida não era a namorada do jogador, Duda Britto.

De acordo com o Portal Leo Dias, que vazou imagens do atleta com a amante em uma banheira, a moça do ocorrido alegou que não sabia que o jogador tinha namorada. A mulher, não identificada, teria conhecido o atleta em junho no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, após pedir uma foto com ele. Depois disso, os dois se tornaram amigos e passaram a manter contato por mensagens. Posteriormente, ele a convidou para encontros românticos.

O primeiro encontro íntimo entre os dois teria acontecido poucos dias depois, em um motel, onde, além do jogador e da mulher, uma amiga dela esteve presente e registrou o momento em vídeo. As imagens acabaram vazando e começaram a circular rapidamente em grupos de torcedores do time rubro-negro, se tornando assunto de fofoca.

Os dois voltaram a se encontrar, desta vez sozinhos. Ainda segundo o Portal Leo Dias, em um dos encontros, Matheus Gonçalves chegou a se desesperar com medo de uma possível gravidez, já que transou com a moça sem preservativo. “Menina, toma remédio, eu te mando o pix, pelo amor de Deus”, disse ele por mensagem de áudio no WhatsApp.

Após um terceiro encontro, no entanto, a mulher começou a suspeitar de alguns comportamentos de Matheus e decidiu investigar a situação por conta própria. Foi quando ela descobriu que Gonçalves estava em um relacionamento sério com Maria Eduarda, ou Duda Britto, como é conhecida a namorada do atacante nas redes sociais.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)