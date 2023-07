Goleiro do Atlético-MG é chantageado por amante e caso vai parar na polícia

O goleiro Éverson, um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, enfrenta problemas em sua vida pessoal. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, o atleta, que é casado com Rafaela Vieira, teria traído a esposa. Para complicar ainda mais a situação, o suposto caso extraconjugal foi gravado pela amante, que passou a chantageá-lo.

Diante desses acontecimentos, a Polícia Civil foi acionada e, após uma investigação, realizou uma busca e apreensão na residência da suspeita. A informação foi confirmada por meio de um comunicado oficial emitido pela polícia mineira.

"A Polícia Civil de Minas Gerais informa que, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Operações Especiais, cumpriu, no dia 30/06, um mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher suspeita de extorquir o goleiro. Durante a operação, foram recolhidos computadores e aparelhos celulares, que passarão por perícia. Mais informações serão fornecidas após a conclusão do inquérito, a fim de não prejudicar as investigações", afirmou a nota.

Apesar do incidente de traição, Éverson e Rafaela continuam juntos, tanto que foram vistos jantando juntos na última segunda-feira e compartilharam o momento nas redes sociais.