Mulher de Rodrigo Faro pede desculpas após se envolver em polêmica

A esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel, de 46 anos, que é ex-modelo se pronunciou nas redes sociais sobre a polêmica gerada por conta de um comentário que ela fez na postagem de uma jovem no ano de 2015, no Instagram. A usuária compartilhou recentemente prints do comentário na conta do Tik Tok, dando grande repercussão ao caso na internet.

Na época, a moça sonhava em ser modelo e, por isso, marcava celebridades nas postagens que realizava com fotos dela, nas redes sociais. Foi numa dessas postagens, que Vera comentou: “Precisa ser magra para ser modelo, fofa”.

Vera Viel se desculpou no Instagram. Confira:

Em trechos do post, Vera diz que foi "duramente criticada por um comentário que fiz na foto de uma criança em seu perfil do Instagram no ano de 2015". Ela disse que queria se desculpar com todas as pessoas que se sentiram ofendidas. "Fui modelo por mais de 20 anos e em uma época onde se exigia um padrão de magreza cruel e nada saudável", contou.

“De fato endossei que precisava ser magra para se entrar na indústria da moda pois era assim que o mercado funcionava”, reconheceu. Ela também afirmou que não teve a intenção de sugerir que a jovem estivesse gorda ou de tolhir o sonho dela.