Morre Vivienne Westwood, estilista britânica precursora na moda punk

Faleceu nesta quinta-feira, 29, em Londres, a estilista Vivienne Westwood, que teve uma atuação destacada no ativismo ambiental e sustentável no mercado da moda, além de ter sido precursora do estilo punk. Ela faleceu na própria residência de forma pacífica. A notícia foi postada no perfil oficial da estilista, no Instagram.

"Vivienne Westwood morreu hoje, pacificamente e cercada por sua família, em Clapham, no sul de Londres. Vivienne continuou a fazer as coisas que amava, até o último momento, projetando, trabalhando em sua arte, escrevendo seu livro e mudando o mundo para melhor. Ela levou uma vida incrível. Sua inovação e impacto nos últimos 60 anos foram imensos e continuarão no futuro", diz comunicado em inglês.