Morre Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth, aos 56 anos

O ex-vocalista da banda de rock Smash Mouth, Steve Harwell, morreu nesta segunda-feira (4), aos 56 anos. A informação foi confirmada pelo empresário do grupo, Robert Hayes. Harwell lutava contra uma insuficiência hepática em estágio terminal e já recebia cuidados paliativos em casa. No momento da sua partida, ele estava “cercado pela família e pelos amigos”. "O legado de Steve viverá através da música", disse Hayes em comunicado oficial.

Harwell ficou conhecido por interpretar o cover de “I’m a believer”, dos Monkees, famosa por ser a trilha sonora do filme “Shrek” (2001). Relembre:

Os primeiros problemas decorrentes da doença hepática que o levou à morte surgiram em 2021. Em outubro desse mesmo ano, durante uma apresentação da banda em um festival de cerveja e vinho em Bethel, no estado de Nova York, Harwell apareceu bêbado, ameaçou o público e pareceu fazer uma saudação nazista à multidão, deixando muitos fãs enfurecidos.

Após o ocorrido, o cantor anunciou sua aposentadoria para tratar seus problemas de saúde. Antes de sua última apresentação, ele já vinha sendo substituido por outro cantor para seu tratamento.

Trajetória

Steve começou a carreira musical como rapper do grupo F.O.S, no estado americano da Califórnia. Depois, formou a banda Smash Mouth e lançou vários singles, como “All Star”. Com o grupo ele lançou seis álbuns, porém, sem o mesmo sucesso dos dois primeiros trabalhos.