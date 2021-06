Morre ex-vocalista do Skid Row

Johnny Solinger, ex-vocalista do grupo Skid Row, faleceu no último sábado, 26, aos 55 anos. Ele sofria de insuficiência hepática, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.

A notícia do óbito foi dada pela ex-banda do artista, que emitiu nota de pesar nas redes sociais: "Estamos tristes ao ouvir a notícia de nosso irmão Johnny Solinger. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e fãs dele.", diz comunicado.

Solinger foi vocalista do grupo entre os anos 1999 e 2015. Ele sofria de doença no fígado. Em maio deste ano, o cantor chegou a pedir ajuda financeira dos fãs para custear o tratamento de saúde.