Morre ator Joaquim Lopes Salgado, aos 74 anos

Morreu o ator Joaquim Lopes Salgado, aos 74 anos, na manhã dessa quarta-feira, 29. O artista ficou conhecido pela participação em programas humorísticos do SBT, como “A Praça é Nossa”. O sepultamento do ator ocorre na tarde dessa quinta-feira, 30, em São José do Rio Preto (São Paulo).

A causa da morte de Joaquim não foi informada. O SBT, emissora na qual trabalhou, emitiu uma nota lamentando o acontecimento: “O SBT expressa profundo sentimento pela perda do colega, desejando que Deus conforte seus familiares e amigos.”

No programa “A Escolinha do Golias”, Joaquim interpretou Peroba, aluno que se sentava atrás de Pacífico (Ronald Golias) e participava das brincadeiras do personagem. O ator contracenou com figuras marcantes do humor em “A Praça é Nossa”. Joaquim também participou de outras programações, como “Viva a Noite”, “Domingo Legal”, Casa da Angélica e “Meu Cunhado”.

Joaquim Lopes Salgado será enterrado no Cemitério São João Batista, às 17h.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)