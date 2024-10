Morre Arthur Moreira Lima, o ‘Pelé do Piano’, aos 84 anos

Arthur Moreira Lima, um dos maiores pianistas brasileiros da história, morreu na noite desta quarta-feira (30/10), em Florianópolis (SC), aos 84 anos. Ele estava internado há um ano no Hospital Imperial de Caridade, onde lutava contra um câncer de intestino. A informação foi confirmada por familiares. O velório do artista será nesta quinta-feira (31), das 12h às 16h, no Jardim da Paz, em Florianópolis.

Com mais de 70 anos dedicados à música, Arthur deixa um vasto legado musical, com mais de 60 discos gravados ao longo de sua carreira. O pianista se apresentou com renomadas orquestras ao redor do mundo, incluindo as filarmônicas de Leningrado, Moscou e Varsóvia, além das sinfônicas de Berlim, Viena e Praga. Também se apresentou para a BBC de Londres e a National da França.

Uma das suas últimas aparições públicas ocorreu em setembro deste ano, quando participou virtualmente de uma cerimônia na Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ). Na ocasião, Arthur recebeu o título de doutor honoris causa pela universidade, em reconhecimento a sua excelência artística e à contribuição para a popularização da arte.

Com uma carreira internacional que abrange gravações nos Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, Japão, Suíça, Bulgária e Polônia, Moreira Lima foi reconhecido, ainda em vida, pela crítica como um intérprete do repertório romântico e ficou conhecido pelo apelido “Pelé do piano” após uma publicação da revista La Suisse.

Nas redes sociais, o Instituto Piano Brasileiro, que trabalha para divulgar e preservar as tradições do piano no país, lamentou com pesar a morte do artista. “Nossos agradecimentos a esse gigante incomparável, por tudo que fez pela cultura brasileira e pianística. Que seu nome seja sempre reconhecido entre os heróis brasileiros”, descreve a nota.