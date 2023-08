Morre Aracy Balabanian: famosos fazem homenagens para atriz nas redes sociais; veja

Aracy Balabanian esteve ao lado de muitos artistas durante os seus mais de 50 anos de carreira. Muitos famosos fizeram homenagens para ela após a confirmação da sua morte na manhã desta segunda-feira (7).

O ator e diretor Miguel Falabella lamentou a morte da artista, juntos eles eternizaram os personagens Caco Antibes e Cassandra, em "Sai de Baixo" (1996-2002). No seu perfil no Instagram, o ator e diretor ressaltou a tristeza em perder a colega de trabalho, a quem chamou de "rainha" e "amor de muitas vidas".

A atriz Alice Wegmann falou na homenagem, na oportunidade de ter declarado o seu amor para a veterana.

Os atores Claudia Raia e Humberto Carrão falaram sobre o talento de Aracy Balabanian e da sua importância para a televisão brasileira. A atriz conheceu o filho de Claudia, Luca, no mês passado, em uma visita ao Rio de Janeiro.

Já Lázaro Ramos compartilhou algunsa prints de conversas com a atriz, em uma delas ela chama o ator de 'meu crush'.

Ary Fontoura se despediu da amiga em um texto postado no Instagram em que falava sobre eternidade.

Matheus Nachtergaele também emocionou os internautas com a sua homenagem.

A atriz de 83 anos foi diagnosticada com câncer de pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.