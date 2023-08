Morre Aracy Balabanian: relembre principais personagens e momentos hilários da atriz

Diva do teatro e da TV brasileira, Aracy Balabanian tirava risadas do público, mas também não segurava as suas próprias. Foi no humorístico “Sai de Baixo”, interpretando Cassandra que não continha suas gargalhadas diante do improviso dos colegas Miguel Falabella e Tom Cavalcante. A revelação foi feita durante entrevista ao programa Conversa com Bial, da rede Globo. Aracy Balabanian silenciou seu riso na manhã desta segunda-feira, 7, aos 82 anos, mas seus personagens continuam vivos na memória do público. Confira os principais personagens e momentos em que a atriz não segurou o riso.

Ao longo dos 60 anos de carreira Aracy deu vida à personagens diversas. Estreou na Rede Globo em 1972, na novela “O Primeiro Amor,”, depois fez as novelas: Corrida do Ouro, ipersonagem Tereza Rodrigues (1974); Bravo!, personagem Cristina Lemos (1975); O Casarão, a personagem Violeta (1976); Locomotivas, a Milena Cabral (1977); Pecado Rasgado, dando vida à Teca(1978).

Já na década de 1980 seguiu com a novela Coração Alado, interpretando Maria Faz Favor (1980); em seguida as novelas: Brilhante, vivendo Vera Mesquita (1981); Elas por Elas com a Helena Aranha Muniz (1982); Guerra dos Sexos fez uma participação especial como Greta (1983); Transas e Caretas viveu a Ana (1984); Ti-Ti-Ti deu vida à Marta Morgado(1985); e na novela Que Rei Sou Eu? interpretava duas personas, Maria Fromet e Lenoir Gaillard (1989);

Dos anos de 1990 aos anos 2000 fez Rainha da Sucata, com a lendária Dona Armênia Giovanni (1990); Felicidade, a Dona Paquita (1991); Deus nos Acuda volta como Dona Armênia Giovanni (1992); Pátria Minha, a Rosário Pires (1994); A Próxima Vítima, com Filomena Ferreto Giardini (1995); Sabor da Paixão, interpretou Hermínia Lemos(2002).

Da Cor do Pecado (2004) foi uma novela de grande sucesso e Aracy Balabanian interpretou Germana Pacheco; em seguida fez as novelas A Lua me Disse (2005); Passione (2010); Cheias de Charme (2012); Saramandaia (2013); G3r4ção Br4s1l (2014); Sol Nascente (2016); Pega Pega (2017) e Malhação – Vidas Brasileiras (2018), dados da Rede Globo. Além da TV fez parte de inúmeros espetáculos teatrais e filmes.

Aracy Balabanian ficou eternizada como Cassandra, de Sai de Baixo, personagem que rendeu momento hilários. A atriz já havia admitido que não segurava o riso e a direção do programa resolveu abraçar a espontaneidade e incluir na dinâmica da atração.

