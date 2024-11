Morre, aos 15 anos, filho do cantor gospel J. Neto: 'Momento de dor'

Morreu, aos 15 anos, o adolescente Miguel Azevedo, filho do cantor gospel J. Neto. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira (14), por meio das redes sociais da gravadora do artista, Maximus Records.

O cantor gospel estava retornando de uma viagem a trabalho quando soube da perda. Com uma nota e uma foto de J. Neto ao lado de Miguel, a gravadora fez uma publicação na qual artistas do mundo gospel e fãs lamentaram a perda e deixaram seus comentários de conforto à família.

"É com um profundo pesar que anunciamos o falecimento de Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto. Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor. Que a certeza da vida eterna e a promessa de reencontro com Cristo em breve, tragam paz e esperança", escreveu.