Monja Coen é divulgada como a nova 'embaixadora da moderação' de empresa de bebidas alcóolicas

A Monja Coen, fundadora da comunidade Zen Budista do Brasil, se tornou a nova “embaixadora da moderação" da Ambev. A parceria que colocou uma monja budista ligada a uma empresa que fabrica bebidas alcóolicas virou uma polêmica.

A monja comentou em uma rede social que a relação com a marca é baseada na proposta de autoconhecimento e liberdade. Por causa disso, a moderação é essencial. “Autoconhecimento é liberdade. A Ambev está falando sobre moderação e autoconhecimento e me convidou para ser embaixadora”, comentou no Instagram.

Coen tem atualmente 72 anos, e é considerada uma das mais influentes no mundo e anunciou a parceria em uma live pelo Instagram. A budista possui mais de 2,7 milhões de seguidores na rede social.

A parceria será feita com a divulgação de mensagens, que abordarão a promoção de saúde, limites do corpo e consumo moderado, sem a exposição de produtos da marca.

A novidade gerou críticas e zoação de muitos internautas nas redes sociais

a quantidade de budismosplaining que to recebendo pq eu disse q foi irresponsavel a monja virar embaixadora da ambev pic.twitter.com/3cX5UNL9SL — aria rita (NOVA CONTA) (@ariranhita) August 12, 2021

como assim a monja coen tá fazendo propaganda da AMBEV? Kakaka pic.twitter.com/PvFts5gYvX — Felipe (@filepinhoo) August 12, 2021

Monja tbm paga boletos. — Liliane Ferrari (@lilianeferrari) August 12, 2021

A Ambev é uma das maiores empresas na fabricação de bebidas alcóolicas do mundo. Com sede em São Paulo, possui capital aberto e tem atuação nacional e internacional. No total, há operação em 16 países das Américas e mais de 100 centros de distribuição.

Um “embaixador de marca”, em grande parte dos casos, é um artista ou influenciador digital. Geralmente, a parceria é proposta pelas empresas para pessoas com valores e princípios parecidos. Essa estratégia de publicidade faz com que a pessoa seja um representante da marca, com divulgações e comentários sobre produtos e serviços.

A Ambev ainda não se manifestou publicamente sobre as críticas.