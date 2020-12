Modelo que quer ter o maior bumbum do Brasil diz: 'Não acho roupa'

Quem disse que tentar alcançar o maior bumbum do Brasil seria fácil? Não mesmo! A meta que a modelo e musa fitness Vanessa Ataídes colocou em sua vida, além de exigir uma rotina de treino e alimentação puxados, também trouxe uma dificuldade: encontrar roupas.

A modelo de 35 anos, atualmente, está com 126 cm de glúteos, mas deseja aumentar o tamanho do bumbum e chegar em 130 cm para então alcançar o posto de maior popô do nosso país. Ela diz que não encontra roupas para seu tamanho, que é GG para cima. "Quando entra, na cintura fica folgado, tenho que mandar sempre para a costureira arrumar. Por conta de todo o transtorno, hoje, uso mais vestidos e roupa de treino", disse

Puxadora de ferro

Vanessa mora em Brasília e, antes de virar musa fitness e trabalhar como influenciadora digital, era esteticista. Ela começou a aumentar o tamanho do bumbum aos 29 anos com procedimentos estéticos, como prótese de silicone nos glúteos.Apesar disso, ela quer chegar nesse 130 cm só com treino e acompanhamento de nutricionista. A rotina é pesada: "Acordo às 4 horas da manhã para fazer um cardio em jejum, depois treino musculação e imediatamente depois faço outro cardio. Faço 6 refeições por dia prescritas pelo nutricionista".Vanessa disse que o que a motivou a ter essa meta foi realmente chamar a atenção: "Sempre gostei de ser exagerada".