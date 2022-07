Modelo é expulsa de mercado por ser ‘gostosa demais’: ‘preconceito’

A modelo e atriz Iara Ferreira, famosa no Brasil por participar das pegadinhas no programa do João Kleber, na RedeTV!, relatou que passou por um sufoco quando estava em um mercadinho de Miami, nos Estados Unidos. Iara foi expulsa aos gritos do estabelecimento por estar usando um look muito ousado.

Iara, que também faz conteúdos para a plataforma de conteúdos adultos OnlyFans, disse que um brasileiro, funcionário do local, a constrangeu e a mandou ir embora aos berros.

“Me senti humilhada. Fiquei em choque quando ele me tirou do mercado aos gritos. Meu look não era escandaloso. Uso no Brasil, no dia-a-dia, e nunca passei por isso. Acontece que acharam que eu fosse me exibir lá dentro e gravar com o celular, talvez para o OnlyFans. Mas em momento algum fui para isso”, contou.

Para piorar a situação, a modelo conta que estava sozinha e foi acusada de algo que nem havia passado pela cabeça dela. “O funcionário me acusou de uma coisa que não fiz, para mim é preconceito só porque eu sou gostosa”, disse.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)