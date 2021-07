Modelo brasileira passa por cirurgia de emergência para tirar produtos de harmonização

A modelo brasileira Liziane Gutierrez, de 35 anos, precisou realizar uma cirurgia para retirar os produtos usados em uma harmonização facial feita por ela. Após sofrer com forte reação, ela correria risco de vida caso não fizesse a remoção da substância pois eles poderiam entrar em sua corrente sanguínea. As informações são do UOL.

Em seu Instagram, ela comentou sobre a experiência traumática: "Em 2018, logo após o carnaval, resolvi viajar para Belo Horizonte com o intuito de fazer uma harmonização facial. Um dia após realizar o procedimento, meu rosto parecia que ia explodir. Me falaram que era 'apenas' uma alergia e que se eu fizesse uso de corticoide isso iria sumir", começou ela.

Então continuou relatando o que aconteceu: “Realmente, fazendo uso dessa medicação meu rosto melhorava na hora, só que se eu parasse todo inchaço voltava. Passei a fazer sessões doloridas de remoção de produtos do meu rosto, quase que todos os dias. Após laudos de dois médicos distintos dizendo que o meu problema foi causado por excesso de produto e não alergia, eu resolvi tomar medidas legais", contou.

A modelo disse que resolveu falar publicamente sobre o que aconteceu para alertar as pessoas: "Fiquei quieta até pouco tempo atrás, resolvi falar em algumas entrevistas tanto no Brasil quanto internacionalmente para alertar vocês: cuidado com harmonização facial, Cuidado com o que você coloca no seu rosto. Esqueçam fotos de antes e depois manipuladas", alertou.

“Eu retirei toda essa porcaria de 'harmonização' do meu rosto e, para ser sincera com vocês, eu só queria retirar tudo tanto da minha boca quanto do meu rosto e acabei amando o resultado da minha cirurgia. Sofri um pouquinho, mas não poderia estar me sentindo melhor, aliviada e mesmo no meio do caos; amada também!”, declarou ela. A aplicação dos produtos custou cerca de R$ 15,5 mil, em cotação atual, para aplicar os produtos em 2019. A cirurgia de remoção custou R$ 51,8 mil, em valores atuais.