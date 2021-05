Modelo affair de MC Kevin conta mais detalhes sobre queda de Kevin ao fugir da esposa

A modelo Bianca Dominguez, esteve no quinto andar do hotel carioca, na Barra da Tijuca, com o funkeiro MC Kevin, antes dele cair da varanda e morrer no último domingo (16), confirmou a versão de ter tido relações sexuais com o cantor antes da esposa, Deolane Bezerra, te-los pegado no flagra, o que acasionou a queda do artista.

Em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da Rede TV!, nesta terça-feira (18), ela disse ter sido chamada no local para realizar um trabalho com o cantor e teria combinado receber o valor de R$2 mil.

LEIA MAIS: Testemunha afirma que Kevin estava transando na varanda e pulou para não ser pego pela esposa

"Não transamos na varanda", garantiu Bianca. Ela explicou que o casal estava tendo relação sexual no quarto. De repente, bateram na porta, MC Kevin se desesperou e tentou ir para o apartamento de baixo por receio de ser flagrado pela mulher, porém, sofreu o acidente.