Mingau, do Ultraje a Rigor, passa por nova cirurgia para controlar pressão no crânio

O músico Rinaldo Amaral, conhecido como "Mingau", baixista da banda Ultraje a Rigor, foi submetido a mais um procedimento cirúrgico. Na noite de quarta-feira (06), o músico passou por uma craniectomia descompressiva. A cirurgia é para controlar pressão no crânio.

De acordo com o Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, o baixista segue sedado e sob ventilação mecânica, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em estado grave. "O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, com a finalidade de auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30", informou a unidade de saúde, por meio de boletim médico.

Segundo o Ministério da Saúde, a craniectomia descompressiva, é um procedimento neurocirúrgico indicado para a redução imediata da pressão intracraniana (PIC) em geral, diante de tumefação cerebral, hematoma subdural agudo e algumas doenças não traumáticas.

Para quem não sabe, o músico foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), na madrugada de domingo (03). Ele recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda, horas depois, já foi transferido para a capital paulista e submetido à primeira cirurgia, um procedimento intracraniano de emergência.