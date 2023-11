Miley Cyrus faz revelação sobre o que não aceita no sexo; veja

O jornal britânico Daily Star trouxe de volta recentemente uma revelação íntima da cantora Miley Cyrus. Isso porque a artista comentou sobre o que vale ou não na hora do sexo. Para a pop star, que é filha do cantor country Billy Ray Cyrus, rola de tudo menos "o que for ilegal ou que tenha animais".

“Estou aberta a literalmente qualquer coisa que envolva consentimento e não envolva nenhum animal e que sejam todos maiores de idade. Tudo que for legal, eu topo. Eu topo qualquer coisa com adultos, com qualquer um com mais de 18 anos disposto a me amar”, disse.

Miley Cyrus também comentou ter certas preferências. “Não ligo se for menino ou menina e também não faço questão que meus parceiros se identifiquem como menino ou menina”.

A declaração foi feita durante entrevista à revista Paper Magazine, em 2015, mas repercutiu nesta sexta-feira (10), após a imprensa internacional fazer uma retrospectiva da trajetória da cantora.