 Melissandra lança ‘Eu Não Quero Compromisso’ que tem videoclipe gravado no Museu de Arte Sacra

Nesta segunda-feira (23), a cantora Melissandra lança a canção “Eu Não Quero Compromisso”. Este é o primeiro single do novo álbum da artista, com previsão de lançamento ainda para este segundo semestre. Melissandra promete uma composição afiada, marcada pelo empoderamento e traviarcado - uma nova era, onde Brasil não será mais o país que mais mata travestis, abrindo caminho para novas possibilidades e horizontes.

No sábado (28), uma festa para marcar a nova era da artista paraense no Na Figueredo, com exibição em primeira mão do videoclipe da música, gravado no Museu de Arte Sacra de Belém.

“Eu Não Quero Compromisso” é uma canção feita para as boates que traz sonoridade dançante, influenciada pelo funk e trap. “É uma música para dançar, extravasar, que traz bem forte a imagética do fortalecimento da autoestima, principalmente da travesti”, diz Melissandra.

“‘Onde estão as travestis da Amazônia?’ Eu respondo que estão fazendo música. Eu quero, a partir da minha arte, criar narrativas para nós, travestis, que superem as narrativas já impostas, da transfobia, da perseguição, da marginalidade. Nós também somos cultura paraense e sobrevivemos, mesmo com a falta de incentivo e de patrocínio”, ressalva.

O videoclipe foi gravado no Museu de Arte Sacra de Belém, sediado na Igreja de Santo Alexandre. Melissandra é a primeira travesti a gravar um videoclipe dentro desse espaço, que faz parte do patrimônio histórico da capital paraense.

“É um projeto monumental e revolucionário, porque nunca antes uma travesti havia gravado dentro da Igreja de Santo Alexandre. E isso é importante porque diz que corpos travestis devem ocupar todos os espaços e não serem relegados à marginalidade”, dispara.

Apesar de “Eu Não Quero Compromisso” ser o carro-chefe da nova era, Melissandra promete que o próximo álbum será bem eclético, com ritmos como trap, funk, brega e tecnomelody. O novo trabalho finaliza a trilogia de álbuns já lançados pela cantora, que inclui ainda “Manchete” (2022) e “Matinta" (2019).

“Todos os meus álbuns até então são amarrados por temas como bruxaria, encantaria e travestis na Amazônia. No próprio clipe de ‘Eu Não Quero Compromisso’, a gente traz um resgate de ‘Matinta’, quando falo: ‘Abram alas para as bruxas’”, adianta.

“E nesse álbum eu assumo um alter ego: a Nik Lamento, uma personagem que viveu na época da colonização da Amazônia. Ela foi perseguida e morta pelos jesuítas por ter uma paixão com uma outra mulher. Nik foi construída a partir de um estudo acadêmico que venho fazendo, que convida as pessoas a imaginar figuras folclóricas e históricas a partir da perspectiva trans”, conta.