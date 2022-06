Médica de Paulinha Abelha fala pela primeira vez após morte da cantora

O falecimento de Paulinha Abelha, uma das vocalistas da banda Calcinha Preta, levou a médica pessoal da artista, a nutróloga Paula Cavallaro, a ser apontada por vários fãs como a responsável pelo desfecho, já que era ela quem acompanhava o uso de medicamentos para emagrecimento usados pela cantora. A cantora faleceu em 23 de fevereiro deste ano. Três meses depois, Cavallaro decidiu responder às acusações por meio de um vídeo postado nas redes sociais.

Mencionando o laudo médico, Paula Cavallaro afirma que a sua conduta médica não teve relação com a causa da morte da vocalista.

"Hoje eu resolvi falar sobre as injustiças que fizeram comigo, em decorrência do falecimento da minha eterna amiga Paulinha Abelha. Algumas pessoas utilizaram as redes sociais para me difamar, onde sofri acusações injustas, que não afetaram só a mim, mas prejudicaram também, outros profissionais médicos, e a muitos pacientes que interromperam seu tratamento em razão das inverdades disseminadas maldosamente nas redes sociais", iniciou Cavallaro.

"Paulinha era saudável, e cuidava de sua saúde com hábitos bons e comidas de verdade. O laudo final, atesta que a minha atuação profissional não teve qualquer ligação com o ocorrido", afirma.

Ainda se referindo ao laudo, a médica diz que as lesões renais sofridas pela cantora não tiveram relação com os medicamentos prescritos por ela. "Embora todo o estrago que fizeram em minha vida pessoal e profissional, em momento algum eu duvidei de que a verdade viria à tona, como realmente veio".

"Agora que está tudo esclarecido, eu vou ressignificar. Mas, o principal motivo que me fez vir falar desse assunto hoje, é a minha preocupação com as pessoas em todo o Brasil e no mundo afora, que necessitam de acompanhamento médico, e que interromperam ou deixaram de buscar tratamento médico pelo medo causado por essas acusações infundadas", finaliza.