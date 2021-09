MC Don Juan e DJ Allana se casam em praia paradisíaca no México

Os pombinhos MC Don Juan e a DJ Allana se casaram na última quarta-feira (22), em uma cerimônia simples, mas simbólica, em uma praia em Cancún, no México. As informações são do UOL.

Nos stories, eles compartilharam alguns momentos da festa que reuniu amigos e familiares. O funkeiro estava vestido com uma camisa social branca e uma calça bege. Já Allana usou um vestido repleto de detalhes e com transparência em algumas partes do corpo.

Em uma publicação feita nas redes sociais, Allana compartilhou uma foto trocando alianças com o Don Juan. “E tudo que sonhamos se realizou..”, escreveu na legenda da publicação.