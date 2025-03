MC Daniel comparece a evento mesmo com costela fraturada: 'É uma oportunidade única'

Mesmo após sofrer uma fratura na costela durante uma partida de futebol nesta semana, MC Daniel não deixou de cumprir sua agenda de compromissos. Na noite desta quinta-feira (20), o cantor marcou presença na festa de lançamento da novela "Vale Tudo" ao lado da noiva, Lorena Maria.

Em conversa com O Liberal, o funkeiro falou sobre a decisão de comparecer ao evento, apesar das dores. “Estar em um evento como esse é uma honra, tanto para mim quanto para minha noiva. Estar ao lado desses grandes artistas, participando de uma novela que é uma regravação, é uma oportunidade única, e a minha costela vai se curando aos poucos”, afirmou.

VEJA MAIS

O cantor também segue apresentando o programa "TVZ Ao Vivo", no Multishow, ao lado de Gominho. O programa vai ao ar às segundas e quintas-feiras, e nem mesmo a lesão o afastou do comando da atração. Após realizar uma ressonância magnética, os exames confirmaram a fratura do sétimo arco costal, mas ele garantiu que não poderia interromper seus trabalhos.

“Eu aprendi a ser amigo da dor. [Minha costela] tá quebrada, mas eu não podia deixar de apresentar o Multishow. O ‘TVZ Ao Vivo’ é uma oportunidade gigante. Sei muito bem de onde eu vim, eu não ganhei nada, tudo eu conquistei”, declarou o artista.