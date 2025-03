VÍDEO: MC Daniel fratura costela em jogo de futebol, mas mantém agenda de shows

O cantor MC Daniel sofreu um acidente durante um jogo de futebol com amigos na quarta-feira (19) e fraturou a costela. Apesar da lesão, que exigirá cerca de duas semanas de recuperação, o funkeiro afirmou que não pretende cancelar seus compromissos profissionais.

Durante a partida, MC Daniel sofreu uma forte entrada de um jogador adversário, identificado como Thiago, que acertou uma cotovelada acidentalmente no cantor. Imediatamente após o impacto, ele caiu no chão sentindo dores intensas. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o artista mostrou o momento da colisão e o atendimento médico que recebeu na quadra e, posteriormente, no hospital.

Após passar por uma ressonância magnética, os exames confirmaram a fratura do sétimo arco costal. Nas imagens divulgadas, MC Daniel aparece saindo do hospital em uma cadeira de rodas e relata dificuldades para se locomover.

Mesmo sentindo dor, o cantor não deixou de atender os fãs e tirou fotos antes de buscar atendimento médico. Em suas redes sociais, ele garantiu que seguirá com sua agenda de shows.

“Vou cumprir com as minhas responsabilidades. Estou acostumado com a dor, não vou reclamar, vou aprender com ela. Não ganhei, eu conquistei. Eu sei a diferença”, declarou MC Daniel. A recuperação da fratura deve levar cerca de 15 dias.