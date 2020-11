Mayra Cardi posta fotos nua na cama com pé de homem misterioso

Mayra Cardi postou várias fotos de um ensaio sensualíssimo neste sábado, 28, nas redes sociais. Nas fotos, a ex-BBB está muito sorridente, coberta apenas por um lençol e rodeada de rosas vermelhas. Chama a atenção são os pés masculinos ao lado dela. A imagem sugere que quem fez as fotos estava de pé sobre a cama.

Os seguidores começaram a especular de quem são os pés, se do ex-marido, o ator e cantor Arthur Aguiar, de quem se separou em maio, ou se a empresária está com um novo affair.

O casal tem uma filha, Sophia, e se separou após dois anos de casamento.

“Lendo os comentários pra saber de quem é o pé”, escreveu uma seguidora. “Procurando no Google imagens do pé do Arthur”, brincou outra.

Nos Stories, Mayra mostrou as flores que ganhou com um cartão romântico e disse em vídeo ao lado da filha, que não levaria um namorado para frequentar a casa dela.

“Jamais colocaria um homem na minha casa, com a minha filha. Óbvio que será fora de casa. Também não tenho nada contra a mulher que separa e resolve namorar dentro da própria casa dela. Eu não sou assim, mas não condeno. Fazemos o que a gente quiser da vida. Dentro do eu acredito, não acho que seja bom trazer uma pessoa. Bagunça a cabeça dela”, argumentou.