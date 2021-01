Mateus Carrieri fala sobre ataques contra bissexualidade das filhas: 'Chegaram a massacrá-las'

No começo do mês, Mateus Carrieri revelou que suas filhas, Francisca e Chiara, de 13 e 14 anos, são bissexuais. O ex-peão disse sentir orgulho das meninas e ressaltou a importância dos pais apoiarem os filhos. Em entrevista à Quem, Carrieri contou que as filhas sofreram ataques nas redes sociais."Era uma questão particular nossa e elas sabem que têm todo meu apoio. Senti da Chiara que ela queria essa abertura mais pública. Quando eu fiz o post usando a meia, não tinha pretensão alguma, mas aí ela foi vendo os comentários e falou: 'Pai, o pessoal não sabe da gente'", contou.

"Em um primeiro momento, quando começaram a vasculhar a vida dos participantes, as pessoas chegaram aos perfis delas e viram um pouco das fotos delas, do jeito delas, das pessoas que seguem nas redes. Chegaram a massacrá-las nos comentários por elas serem quem são. A galera acaba pegando pesado", explicou Carrieri, que publicou um vídeo falando do orgulho das filhas.

"Percebi que as duas gostaram muito", disse, sobre o vídeo. "Aprendo muito com minhas filhas. Elas são novas. Tem 13 e 14 anos, mas é a fase da adolescência em que essas questões se afloram. Lembro dos meus 14, 15 anos. É uma fase muito importante para os jovens. Como pai, é importante estar muito atento a tudo o que acontece. Se você não der o apoio dentro de casa, é muito duro para eles. Os filhos precisam se sentir acolhidos dentro de casa", afirmou.O ex-peão contou que foi procurado por pais que vivem a mesma situação, mas nem sempre sabem lidar com os filhos.

"Não é um bicho de sete cabeças. Também recebi mensagens de pessoas, já adultas, dizendo: 'quem dera o meu pai tivesse me apoiado na adolescência, meus pais não me aceitavam e eu passei a não me aceitar'. É muito ruim não se aceitar. Tem gente com medo, com vergonha, não precisa ser assim. Pode ser tudo de forma tranquila. O mundo está cheio de problemas e isso não deve ser encarado como um problema. Isso deve ser abordado com amor".

"Elas têm autonomia para ser quem quiserem desde que não façam mal para ninguém, nem se agridam. Sou como qualquer outro pai: quero boas notas, que os filhos não façam maldade e tenham respeito. Isso é o mais importante", completou o ator de 53 anos.Chiara e Francesca são do casamento do ator com Kelly Sontag, sua ex-mulher. Carrieri ainda é pai de Kaike, de 36 anos, de um relacionamento anterior.