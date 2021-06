Massafera defende artistas 'isentões' após Caio ser detonado por opinião homofóbica

Grazi Massafera compartilhou, na noite dessa segunda-feira (31), um vídeo em que a jornalista Mônica Salgado defende artistas que não se posicionam politicamente. A atitude foi tomada logo após seu namorado, Caio Castro, além da ex-“BBB” Rafa Kalimann, publicaram outro vídeo, onde um pastor se coloca contra a união homoafetiva.

Ao compartilhar o vídeo, Grazi escreveu apenas: "É isto".

Em seguida, a jornalista afirmou que recebeu mensagem de uma atriz falando sobre artistas que preferem não se manifestar politicamente. "Ela dizia que está exausta com essa cobrança. E mais, ela completou: 'Parece que se eu não me posicionar em relação às pautas que me exigem, eu não sou nada. Como se eu perdesse o meu valor como atriz'", relatou.

Então, ela passou a defender que as pessoas de destaque na internet usem seu alcance para iniciar conversas importantes para a sociedade. "Que ele se coloque como ser humano e como cidadão", destacou. "A pessoa pode ser super ativa em suas ações na vida real e não 'marketear' nada em cima disso. E pode ser super 'postativa' nas redes sociais e seu ativismo ser apenas digital", disse Mônica em seguida, antes de afirmar que é preciso respeitar os "limites das pessoas como indivíduos", concluiu.

Veja o vídeo compartilhado nos stories do Instagram de Grazi: