Marquezine entra em pânico em brinquedo radical com Sasha, em Orlando; assista

De férias em Orlando, Estados Unidos, Bruna Marquezine foi passear no parque com Sasha Meneghel. As duas se aventuraram em um brinquedo radical chamado SlingShot e decidiram filmar as próprias reações. O resultado ficou hilário e a própria Bruna, que entrou em desespero no brinquedo, decidiu postar a reação nas redes sociais.

No vídeo, Sasha aparece dando gargalhadas e convidando a atriz para levantar as mãos durante a queda: "É muito bom, Bubu, levanta a mão já", diz a filha de Xuxa para a amiga. "Que levanta a mão! P* que pariu!", responde Marquezine aos gritos. As duas caem na risada em seguida.

