Marina Ruy Barbosa revela segredo para acalmar a sua ansiedade

Marina Ruy Barbosa revelou como faz para relaxar e diminuir os níveis de ansiedade nos dias de mais estresse. De acordo com o UOL, em sua conta oficial do Instagram, ela contou que mantém alguns momentos de contato direto com a natureza.

Ela compartilhou alguns cliques feitos em uma floresta e ao lado de algumas árvores, para mostrar e ressaltar os benefícios desse tipo de atividade ao ar livre.

"Outro dia li que apenas 30 minutos em contato com a natureza podem reduzir o nosso nível de cortisol (o hormônio do stress). Desde então, tento aproveitar ainda mais os momentos que eu posso respirar um ar puro, admirar a natureza e acalmar os níveis de ansiedade! (afinal, difícil ter alguém que não sofra desse mal hoje em dia, né?)", escreveu ela.