Marido de Sasha fala do cheiro de Xuxa e revela: 'ela foi no meu quarto de madrugada'

O cantor João Lucas é casado com Sasha Meneghel há 4 anos e revelou recentemente o que mais chamou a sua atenção quando encontrou pessoalmente Xuxa pela primeira vez. No caso, ele ficou encantado pelo cheiro da Rainha dos Baixinhos.

Durante um episódio do PodDelas, João, que estava ao lado da esposa, contou que foi apresentado para a mãe de Sasha durante uma reunião de amigos na casa dela, enquanto ele ainda sequer namorava Sasha.

Além disso, o cantor afirmou que eles se deram bem logo de cara, em que sempre tiveram uma boa relação, já que Xuxa é uma pessoa humilde: "Ela é um ícone nacional, internacional, só que quando você conhece ela, em casa, ela quebra todo o paradigma de superstar que ela é".

"A gente chegou e ela estava com um camisão, uma calça super larga e super cheirosa sempre. Quem conhece a Xuxa sabe que ela tem um cheiro...”, contou o marido da Sasha. "Eu não sei o nome [do perfume], mas é o cheiro dela", completou.

Sasha contou que a mãe é conhecida por ter um cheiro agradável: "Parece que ela acabou de tomar um banho, é um cheiro de limpeza muito grande. Ela abraça você e o cheiro fica".

História curiosa

Além do dia em que conheceu Xuxa, João contou uma história inusitada de quando acordou com o cheiro da sogra.

"Uma vez, ela foi no meu quarto de madrugada se despedir porque ia viajar e eu acordei com o cheiro dela", revelou o artista.

Início de João Lucas e Sasha

Durante a conversa no podcast, além de se encantar com o cheiro da sogra, João Lucas contou que deu o primeiro passo para ficar com Sasha, já que não é uma pessoa que guarda sentimentos.

Os dois iniciaram um romance quando Sasha foi para São Paulo para um compromisso e depois os dois saíram para jantar com amigos em comum. Quando o rolê terminou, os amigos foram embora e eles ficaram sozinhos na casa de Xuxa. Essa foi a oportunidade que João teve para contar tudo o que sentia.

"Uns amigos deixaram a gente no apartamento da mãe dela, eu trocando ideia, eu até tentei fugir, mas fiquei. Sentei no sofá e nunca gaguejei tanto (...) foi muito engraçado", contou João. "Eu tô sentindo algo por você que não é só amizade. Se eu estiver maluco, pode me cortar aqui", completou ele. Desde então os dois estão juntos até hoje.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)